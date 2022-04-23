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Новости
Украина
23 апреля 22, 00:15
Под Херсоном уничтожен компункт РФ. В нем было 50 офицеров
Алексей Арестович
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Украинские защитники в Херсонской области нанесли удар по передовому командному пункту российской армии

Украинские защитники в Херсонской области нанесли удар по передовому командному пункту российской армии, в котором находились около 50 старших офицеров, в том числе, возможно, командующий армией. Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет... Очень хорошо попали. Там было около 50 российских старших офицеров. Судьба их неизвестна, но взрывалось долго. Судьба их неизвестна, но, думаю, печальна. Как бы к мартирологу еще один командующий армией не добавился вместе с начальником штаба, замами и так далее", – сказал Арестович. 

Он назвал это "очень большой удачей".

"Мы, так сказать, приподняли бокалы за упокой душ", — сказал он.

18 марта ВСУ нанесли очередной удар по аэродрому в Чернобаевке.

По информации Арестовича, был уничтожен передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии южного военного округа РФ. "По предварительной информации, командующий этой армии погиб", – сказал он тогда.
liga.net
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