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Новости
Украина
23 апреля 22, 22:39
Зеленский об обстреле Одессы: Ребенка убили в канун Пасхи!
Зеленский
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Президент на пресс-конференции в Киеве эмоционально отреагировал на обстрел российскими оккупантами Одессы, назвав их подонками

Он напомнил, что сегодня оккупанты выпустили семь ракет по Одессе. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета попала в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения.

"Ребенка убили трехмесячного! Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", – сказал Зеленский.

"От какого они бога? Какие их ценности? Русский мир... Какой христианский мир? Средневековье! Семь ракет на их любимую Одессу! Как они говорят: Одесса-мама, у вас так вкусно готовят... Пожрать им хочется. Подонки..." – продолжил он.

В ответ на вопрос, возможна ли встреча с Путиным в Турции, он отметил, что нужны предметные встречи. "Потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Но мы должны говорить, пока не закончится эта война, и цепляться за каждый такой случай, за каждую возможность..." – сказал президент.

Он отметил, что вопрос о возможности встречи следует адресовать Путину.
liga.net
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