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23 апреля 22, 22:41
Зеленский о визитах Генсека ООН
Зеленский
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Владимир Зеленский считает ошибочной очередность визита Генсека ООН Антониу Гутерриша в Москву, а потом в Киев

Об этом президент сказал во время пресс-конференции для украинских и иностранных журналистов.   

"Я считаю ошибочным сначала ехать в Россию, а потом в Украину. Это просто неправильно. А с чем он (Генсек ООН - ред.) вернется: передать нам сигналы от России?", – сказал Зеленский. 

По мнению президента такая очередность визита может восприниматься как неоднозначная трактовка, кто является агрессором в этой войне. 

"Необходимо добавить логику в эту очередность. А логика очень простая. Если ты хочешь закончить войну, ты должен точно знать, что происходит. Приехать. Посмотреть. А что там он увидит? Трупов на Кутузовском проспекте нет", – сказал президент. 

Он добавил, что для Генсека ООН логичнее сначала побывать в Украине, увидеть людей, результаты агрессии российской армии, последствия войны и оккупации и уже с этим опытом ехать в Российскую Федерацию. 

"На основе этого опыта говорить с Россией. Можно ставить тогда вопросы, искать выходы. Генеральный секретарь ООН может ставить вопросы на самом высоком уровне", – заключил Зеленский.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в следующий четверг, 28 апреля, планирует посетить Киев. Перед этим 26 апреля Гуттериш посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 
liga.net
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