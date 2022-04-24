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Новости
Украина
24 апреля 22, 12:36
Пока вы шлете пасхальные картинки, РФ бросает бомбы на детей
Паламар
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Замкомандира полка "Азов" записал видеообращение: несмотря на Пасху, российские оккупанты продолжают бомбить Мариуполь из всего имеющегося вооружения

Несмотря на большой христианский праздник, сегодня российские оккупанты продолжают бить по Мариуполю с самолетов, кораблей, танков и пушек. Об этом сказал заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в видеообращении к украинцам 24 апреля.

"Христос воскрес, уважаемая Украина! Сегодня великий день, и даже вопреки этому враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пробует штурмовать", – сказал Паламар.

От имени всех защитников Мариуполя Паламар поблагодарил тех, кто не на словах, а на деле пытается помогать гражданским эвакуироваться и кто прилагает максимум усилий для выведения из окружения украинских военных.

Паламар обратился "ко всему цивилизованному миру" с призывом сделать все для того, чтобы защитники Мариуполя имели возможность рассказать все своим родным и прийти на могилы к погибшим товарищам.

"И помните: в это время, когда вы сбрасываете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на голову ни в чем неповинных детей", – добавил замкомандира "Азова".

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем. Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей, в том числе множество женщин с детьми.
liga.net
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