МИД о нежелании Австрии видеть Украину в ЕС

В украинском МИД отреагировали на высказывания федерального министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга по поводу европейского будущего Украины. Украина такими действиями разочарована и считает их недальновидными.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы", – заявил Николенко.

Также он отметил, что "такие высказывания игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины".

Он напомнил, что необъективное восприятие реальности некоторых европейских правительств уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран.



"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", – указывают в МИД Украины.





Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят летом



9 апреля Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала в Киеве президенту Владимиру Зеленскому опросник для формального начала процедуры вступления. 9 апреля Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала в Киеве президенту Владимиру Зеленскому опросник для формального начала процедуры вступления.



