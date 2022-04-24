Зеленский поговорил с Эрдоганом об эвакуации из Мариуполя

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она состоялась накануне переговоров Эрдогана с Владимиром Путиным .

"Провел важный телефонный разговор с Президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных", – говорится в Twitter Зеленского.

Разговор касался также хода переговорного процесса между Украиной и Россией, согласования с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины, вопросов, связанных с обороноспособностью Украины, а также с глобальной пищевой безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.

По данным канцелярии турецкого президента, Эрдоган выразил готовность поддержать мирные переговоры и выступить посредником между Зеленским и Путиным.

Эрдоган также поддержал необходимость эвакуации раненых и мирных жителей Мариуполя, где ситуация ухудшается ежедневно.