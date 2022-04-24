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Новости
Украина
24 апреля 22, 16:01
Подоляк предложил России три шага по Мариуполю
Подоляк
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Россия продолжает бомбить Азовсталь, Подоляк из Офиса Зеленского предлагает РФ три шага по Мариуполю и подумать об остатках репутации

Советник главы Офиса президента и переговорщик с РФ Михаил Подоляк предложил России сделать три шага в блокадном Мариуполе. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, прямо сейчас РФ без остановки атакует завод Азовсталь, где находятся украинские военные и гражданские. Армия РФ использует тяжелые авиабомбы, артиллерию и интенсивно концентрирует силы и технику для штурма, написал Подоляк.

"Кто там отдал приказ "не штурмовать?"" – риторически вопросил он.

Подоляк предлагает РФ подумать об остатках репутации и пойти на три мариупольских шага:

– провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем;

– немедленно дать гуманитарный коридор для гражданских;

– согласиться на спецраунд переговоров, чтобы обменять или забрать военных.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем. 

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.  По данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных от завода улицах. В Мариуполь летали вертолеты, которые пополняли запасы защитников.
liga.net
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