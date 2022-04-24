Подоляк предложил России три шага по Мариуполю

Советник главы Офиса президента и переговорщик с РФ Михаил Подоляк предложил России сделать три шага в блокадном Мариуполе. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, прямо сейчас РФ без остановки атакует завод Азовсталь, где находятся украинские военные и гражданские. Армия РФ использует тяжелые авиабомбы, артиллерию и интенсивно концентрирует силы и технику для штурма, написал Подоляк.

"Кто там отдал приказ "не штурмовать?"" – риторически вопросил он.

Подоляк предлагает РФ подумать об остатках репутации и пойти на три мариупольских шага:

– провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем;

– немедленно дать гуманитарный коридор для гражданских;

– согласиться на спецраунд переговоров, чтобы обменять или забрать военных.





Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей. По данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных от завода улицах. В Мариуполь летали вертолеты, которые пополняли запасы защитников.

