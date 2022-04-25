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24 апреля 22, 20:41
Россия ударила ракетами по Полтавской области
ракета
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Россия ударила ракетами по Полтавской области

Армия страны-оккупанта России нанесла пять ракетных ударов по Полтавской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его данным, пять ракет ударили по объектам инфраструктуры.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Тревога продолжается, власти просят людей не выходить из укрытий.

ВАЖНО. В военное время до официального заявления властей и военных запрещено публиковать данные о том, куда попали ракеты, что разрушено и любую другую информацию, которая может помочь врагу скорректировать следующий удар. За обнародование такой информации предусмотрена уголовная ответственность с большими сроками тюремного заключения.

Как сообщает Суспільне.Полтава, прогремели взрывы в Кременчуге.
liga.net
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