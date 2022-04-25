Россия ударила ракетами по Полтавской области

Армия страны-оккупанта России нанесла пять ракетных ударов по Полтавской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его данным, пять ракет ударили по объектам инфраструктуры.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Тревога продолжается, власти просят людей не выходить из укрытий.

Как сообщает Суспільне.Полтава, прогремели взрывы в Кременчуге.