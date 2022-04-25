Россия ударила девятью ракетами по Кременчугу

Армия страны-оккупанта России нанесла девять ракетных ударов по Полтавской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Дмитрий Лунин.
По его данным, ракеты ударили "по объектам инфраструктуры".
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВАЖНО. В военное время до официального заявления властей и военных запрещено публиковать данные о том, куда попали ракеты, что разрушено и любую другую информацию, которая может помочь врагу скорректировать следующий удар. За обнародование такой информации предусмотрена уголовная ответственность с большими сроками тюремного заключения.