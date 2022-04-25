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Украина
24 апреля 22, 22:22
Россия ударила девятью ракетами по Кременчугу
Кременчуг
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Россия ударила ракетами по Полтавской области

Армия страны-оккупанта России нанесла девять ракетных ударов по Полтавской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", — написал Лунин.

По его данным, ракеты ударили "по объектам инфраструктуры".

Следует отметить, что в Кременчугской территориальной общине Полтавской области продолжает звучать воздушная тревога, поэтому местных призывают не выходить из укрытий.

Напомним, во время первой вечерней воздушной тревоги российские оккупанты выпустили пять ракет по городу. По словам главы области, информацию о пострадавших и разрушениях уточняют

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ВАЖНО. В военное время до официального заявления властей и военных запрещено публиковать данные о том, куда попали ракеты, что разрушено и любую другую информацию, которая может помочь врагу скорректировать следующий удар. За обнародование такой информации предусмотрена уголовная ответственность с большими сроками тюремного заключения.

liga.net
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