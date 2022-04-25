Защитники Мариуполя показали мирных жителей в бункере завода

Полк Нацгвардии "Азов" показал видео с мирными жителями, которые укрываются от постоянных российских обстрелов на заводе "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Видео опубликовано на YouTube-канале полка.
На видео защитники Мариуполя раздают еду мирным жителям в убежище на Азовстали, показывают условия жизни и общаются с ними.
"Сейчас нам хочется просто безопасно выйти. Остаться живыми. Сейчас, когда Мариуполь захвачен российскими оккупантами, у нас нет никакого выхода отсюда. Мы уже два месяца никуда не выходим отсюда", – рассказывает одна женщина в подвале Азовстали.
На видео военные также спрашивают от чего их "спасли" российские оккупанты в рамках "спецоперации".
"От чего они нас спасают? От мирной жизни они нас спасают. На нашей земле они нас спасают?! Я не могу понять почему весь мир сидит и смотрит, как Мариуполь просто убивают… Я просто хочу вернуться к себе домой. Просто к себе домой",- отвечает одна из жительниц города.
Люди, которые прячутся от авиаударов российских оккупантов спрашивают, как им выжить и чем кормить детей, если еды и воды осталось на считанные дни.