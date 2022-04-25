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Украина
24 апреля 22, 23:08
Защитники Мариуполя показали мирных жителей в бункере завода
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Полк "Азов" показал видео с мирными жителями, которые укрываются от постоянных российских обстрелов на заводе "Азовсталь"

Полк Нацгвардии "Азов" показал видео с мирными жителями, которые укрываются от постоянных российских обстрелов на заводе "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Видео опубликовано на YouTube-канале полка.

На видео защитники Мариуполя раздают еду мирным жителям в убежище на Азовстали, показывают условия жизни и общаются с ними.

"Сейчас нам хочется просто безопасно выйти. Остаться живыми. Сейчас, когда Мариуполь захвачен российскими оккупантами, у нас нет никакого выхода отсюда. Мы уже два месяца никуда не выходим отсюда", – рассказывает одна женщина в подвале Азовстали.

На видео военные также  спрашивают от чего их "спасли" российские оккупанты в рамках "спецоперации".

"От чего они нас спасают? От мирной жизни они нас спасают. На нашей земле они нас спасают?! Я не могу понять почему весь мир сидит и смотрит, как Мариуполь просто убивают… Я просто хочу вернуться к себе домой. Просто к себе домой",- отвечает одна из жительниц города. 

Люди, которые прячутся от авиаударов российских оккупантов спрашивают, как им выжить и чем кормить детей, если еды и воды осталось на считанные дни.


Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. 

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.
liga.net
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