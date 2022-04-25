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Украина
25 апреля 22, 12:34
Луганская область осталась без света
подстанция Кременская
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Построенная в 2020 году подстанция "Кременская" в Луганской области перестала работать

Россия обесточила построенную в 2020 году подстанцию 500 кВ "Кременская", сообщил в понедельник глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. Область осталась без света.

"Без электроэнергии сейчас все населенные пункты Луганщины. Обрабатываем альтернативные варианты заживления области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", – заявил Гайдай.

ПС "Кременская" построили для того, чтобы обеспечить устойчивую связь системы электроснабжения севера Луганской области с объединенной энергосистемой Украины. Еще два года назад эта территория снабжалась энергоснабжением исключительно за счет Луганской ТЭС в Счастье.

Учитывая возникновение время от времени перебоев со снабжением угля для Луганской ТЭС было принято решение построить новую подстанцию.
liga.net
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