За Пасху РФ обстреляла 13 городов и сел в Донецкой области

Российские оккупанты за сутки обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов, сообщает Нацполиция.

На Пасху российские войска убили пять мирных жителей, из них двое детей, есть раненые. Разрушены не менее 17 гражданских объектов – это жилые дома, школа, детский лагерь, здание культуры, производство.

За 24 апреля россияне ударили по Мариуполю, Лиману, Авдеевке, Угледару, Великой Новоселке, Новомихайловке, Крестищу, Новоселовке-3 и Красногоровке.

Оккупанты обстреливали мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.