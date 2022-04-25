Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 апреля 22, 12:36
За Пасху РФ обстреляла 13 городов и сел в Донецкой области
война
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россияне обстреляли Мариуполь, Лиман, Авдеевку, а также другие города и села Донецкой области

Российские оккупанты за сутки обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов, сообщает Нацполиция.

На Пасху российские войска убили пять мирных жителей, из них двое детей, есть раненые. Разрушены не менее 17 гражданских объектов – это жилые дома, школа, детский лагерь, здание культуры, производство.

За 24 апреля россияне ударили по Мариуполю, Лиману, Авдеевке, Угледару, Великой Новоселке, Новомихайловке, Крестищу, Новоселовке-3 и Красногоровке.

Оккупанты обстреливали мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
liga.net
Ещё по теме:
Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военный
Военные РФ нанесли авиаудар по Краматорску, есть жертвы
Обстрел нефтебазы в Тернополе. Ситуация в регионах
Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Мы отошли из Чернобаевки. Там сущий ад":переписка оккупанта
noimageЯдерный терроризм: Ракеты РФ пролетели возле Хмельницкой АЭС
noimageРоссияне попали в ж/д станцию "Красне" во Львовской области
noimageЛуганская область осталась без света
noimageЗащитники Мариуполя показали мирных жителей в бункере завода
Лента новостей