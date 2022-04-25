Россияне попали в ж/д станцию "Красне" во Львовской области

Около 8:30 25 апреля из-за ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красне во Львовской области, сообщает председатель ЛОВА Максим Козицкий. Информации о пострадавших нет.

Известно, что одна ракета на территории Львовщины была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск ВК "Запад" Воздушных сил ВСУ.

"Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", – говорится в сообщении Козицкого.

Из-за повреждений железной дороги в западных регионах всего задержались 19 пассажирских поездов. Большинство из них уже едет, сообщил председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин.