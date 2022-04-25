Ядерный терроризм: Ракеты РФ пролетели возле Хмельницкой АЭС

Российские крылатые ракеты, которыми Россия утром 25 апреля обстреляла Ровенскую область, пролетели рядом с Хмельницкой атомной станцией. Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом".

Две крылатые ракеты пролетели в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС. Они летели "в сторону городов Ровно или Здолбунов".

"Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегические тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма", – заявила компания.

Энергоатом призвал остановить российскую агрессию, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.





Энергоатом хочет усилить физическую защиту АЭС комплексами ПВО/ПРО.