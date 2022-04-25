"Мы отошли из Чернобаевки. Там сущий ад":переписка оккупанта

В СБУ показали перехваченную переписку, в которой оккупант жалуется знакомому на "сущий ад" в Херсонской области. Российскому солдату удалось уцелеть под Чернобаевкой, и сейчас он стоит в Белозерке Херсонской области.

Оккупант рассказывает, что никогда не видел столько трупов: "Здесь полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда... Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно...".

Знакомый российского оккупанта не верит тому и ждет "восторженный" к 9 мая Киев, о чем рассказали по телевизору. Но захватчик в Херсонской области просит друга присмотреть за сыном и женой, потому что думает, что окопы, которые начали рыть россияне, могут стать им братской могилой.