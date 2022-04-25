Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 апреля 22, 13:14
"Мы отошли из Чернобаевки. Там сущий ад":переписка оккупанта
Чернобаевка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Захватчик готовится умереть в братской могиле в Херсонской области, пока его друг смотрит новости о захваченном к 9 мая Киеве

В СБУ показали перехваченную переписку, в которой оккупант жалуется знакомому на "сущий ад" в Херсонской области. Российскому солдату удалось уцелеть под Чернобаевкой, и сейчас он стоит в Белозерке Херсонской области.

Оккупант рассказывает, что никогда не видел столько трупов: "Здесь полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда... Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно...".

Знакомый российского оккупанта не верит тому и ждет "восторженный" к 9 мая Киев, о чем рассказали по телевизору. Но захватчик в Херсонской области просит друга присмотреть за сыном и женой, потому что думает, что окопы, которые начали рыть россияне, могут стать им братской могилой.

Читайте также: СБУ задержала в Одессе депутата-коллаборанта и агента ФСБ
liga.net
Ещё по теме:
Обстрел нефтебазы в Тернополе. Ситуация в регионах
Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены
Абрамович приезжал в Киев и искал варианты прекращения войны
Оккупанты пытаются наступать на востоке и юге, но безуспешно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ядерный терроризм: Ракеты РФ пролетели возле Хмельницкой АЭС
noimageРоссияне попали в ж/д станцию "Красне" во Львовской области
noimageЗа Пасху РФ обстреляла 13 городов и сел в Донецкой области
noimageЛуганская область осталась без света
noimageЗащитники Мариуполя показали мирных жителей в бункере завода
Лента новостей