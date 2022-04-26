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Новости
Украина
25 апреля 22, 22:27
С вражеского плена освобожден украинский летчик
Василюк
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Пилот Роман Василюк 14 марта при выполнении боевого задания был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области.

Усилиями Главного управления разведки министерства обороны освобожден из вражеского плена украинский летчик, подполковник Роман Василюк. Об этом сообщает ГУР Минобороны.  

Роман Василюк – пилот Су-25, при выполнении боевого задания был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области 14 марта. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.  

Василюк прошел через многочисленные допросы российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка.  

Пилот вернулся на подконтрольную Украине территорию 24 апреля. Сразу после освобождения украинский встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.  

Сейчас Роман Василюк получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей.  

Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться. 

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – сказал Роман Василюк.
liga.net
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