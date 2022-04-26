С вражеского плена освобожден украинский летчик

Усилиями Главного управления разведки министерства обороны освобожден из вражеского плена украинский летчик, подполковник Роман Василюк. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Роман Василюк – пилот Су-25, при выполнении боевого задания был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области 14 марта. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.

Василюк прошел через многочисленные допросы российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка.

Пилот вернулся на подконтрольную Украине территорию 24 апреля. Сразу после освобождения украинский встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Сейчас Роман Василюк получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей.

Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – сказал Роман Василюк.