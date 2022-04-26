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Новости
Украина
25 апреля 22, 22:30
СБУ ответила на российский фейк о покушении на Соловьева
Соловьев
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Россияне утверждают, что поймали "неонацистов", которые якобы готовили покушение на этого "общественного деятеля" по заказу украинской спецслужбы

Служба безопасности Украины не планирует убивать российского пропагандиста Владимира Соловьева, сообщили в СБУ в ответ на заявления РФ, что они якобы задержали "неонацистов", планировавших покушение на этого "общественного деятеля".

В СБУ отметили, что Соловьев – не общественный деятель, а обычный пропагандист – российский аналог Геббельса, "который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины".

И добавили: "В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности".
liga.net
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