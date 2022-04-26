Посол і зброя. Підсумки таємного візиту американців

В Україну продовжують прибувати високопоставлені гості. Цього разу Київ відвідала американська делегація, і поза тим зробила це максимально таємно. У суботу, 23 квітня, на прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає в Києві держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна. У США цієї інформації офіційно не підтверджували, візит вийшов особливо засекреченим. Американська сторона не анонсувала візит заздалегідь і не називала його учасників. Білий дім лише попереджав, що високопоставлена ​​делегація США відвідає Україну без такого анонсу. Про те, що гості зі США вже прибули а Київ і зустрічаються із Зеленським, лише ввечері 24 квітня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Корреспондент.net підбиває підсумки секретного візиту.

У захваті від ЗСУ

З української сторони в переговорах, крім Зеленського, брали участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ОП Андрій Єрмак і посол України в США Оксана Маркарова.

Переговори були тривалими і загалом тривали близько трьох годин, повідомив Блінкен. Він також уточнив, що до Києва представники США добиралися поїздом з Польщі. Остін у свою чергу назвав зустріч "дуже продуктивною" та відзначив залучість всіх сторін у неї.

Блінкен і Остін підтвердили в Києві намір адміністрації Джо Байдена виділити додатково 713 млн доларів у вигляді іноземного військового фінансування (FMF) для України і 15 інших партнерів США у Центральній і Східній Європі і на Балканах. З них 322 млн доларів виділять Україні, у тому числі на постачання озброєнь і навчання українських військових. Україна передала США план посилення санкцій проти РФ.

Остін підкреслив, що США прагнутимуть прискорювати постачання зброї в Україну, хоча й наразі вона надходить упродовж кількох днів після оголошення про такі постачання. Найближчими днями з ініціативи США у Німеччині відбудуться міжнародні консультації з питань оборони, де обговорять це та інші питання допомоги Україні.

Окремо міністр оборони США зазначив, що українські військові виконали чудову роботу з відтіснення російських військ. “Ми висловили своє захоплення їхнім професіоналізмом і прихильністю до захисту української демократії”, – підкреслив Остін.

"Ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", – додав Блінкен.





Посольство повертається

З цього тижня США відновлює дипломатичну присутність в Україні. За даними CNN, у цьому Блінкен особисто запевнив Зеленського на зустрічі, а повернення дипмісії в Україну буде поступовим. Як очікується, американські дипломати почнуть із одноденних поїздок до Львова, потім їхня робота охопить інші частини країни, щоб зрештою дипмісія США запрацювала в Києві. Блінкен висловив надію, що це стане можливим протягом кількох тижнів. "Ми будемо діяти обережно, пам'ятаючи передусім про безпеку нашого персоналу", – запевнив глава Держдепу США.

Новий посол

Байден призначить Бриджит Бринк послом США в Україні. Ця посада залишалася вакантною майже 3 роки (з травня 2019-го) – відколи Трамп відкликав з посольства в Києві Марі Йованович. Наразі Бринк є послом США у Словаччині, свою дипломатичну кар'єру в Держдепі вона починала з роботи в колишній Югославії в роки війни на початку 1990-х. Коментуючи призначення Бринк, Блінкен нагадав, що вона має "великий досвід роботи в цьому регіоні", а в Держдепі США додали, що вона "унікально підходить для цього моменту в історії України".

Останні 25 років Бринк будувала кар'єру професійного дипломата. У 2005–2008 роках дипломат очолювала політико-економічний відділ посольства США в Тбілісі (Грузія), війну з якою в 2008 році розв'язала Росія.





Після цього Бриджит Бринк на кілька років поверталася у Вашингтон, де її призначили заступником директора департаменту у справах Південної Європи в Держдепі США. У цей же період, коли президентом США був Барак Обама, вона увійшла до складу Ради національної безпеки як координатор розвитку відносин Вашингтона із країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія).

У 2011 році Бринк знову повернулася в Грузію – тепер уже як заступник голови дипмісії США в Тбілісі. Потім її перевели на аналогічну посаду в американське посольство в Ташкенті (Узбекистан), де Бринк працювала у 2014–2015 роках. З Узбекистану дипломат поїхала у 2015 році, коли її призначили заступником помічника американського держсекретаря в Бюро у справах Європи і Євразії. У цій ролі вона відповідала за проблематику затяжних конфліктів у Європі, а також відносин США зі Східною Європою та країнами Кавказу.

Нарешті, у травні 2019 року Бриджит Бринк вперше призначили послом США – Дональд Трамп відправив її представляти Америку в Словаччині. Станом на кінець 2021 року Бринк працює в Братиславі.

Ще задовго до призначення американським послом у Словаччині вона активно підтримувала вступ цієї країни в НАТО у 2002–2004 роках (Словаччина стала членом Альянсу 29 березня 2004 року). Бринк також зазначала, що зміцнення трансатлантичних зв'язків було у фокусі уваги всієї її кар'єри.