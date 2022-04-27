Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на события на оккупированной территории Молдовы. Он считает, что так РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, и если Украине не удастся выстоять в войне, то Россия дойдет до Кишинева.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Однако должны работать как одна команда", – написал Подоляк.





После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.





Президент Молдовы Мая Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.