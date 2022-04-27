Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на события на оккупированной территории Молдовы. Он считает, что так РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, и если Украине не удастся выстоять в войне, то Россия дойдет до Кишинева.
"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Однако должны работать как одна команда", – написал Подоляк.22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.