Война может продлиться до конца года, но уже другая

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что через две-три недели активная фаза войны закончится, Россия к 9 мая объявит "промежуточные победы" и предложит провести переговоры. Далее война станет преимущественно позиционной и может продлиться до конца года. Такой прогноз развития событий Арестович дал в интервью российскому изданию Медуза.

Дать свой прогноз Арестовича попросили как человека, который в 2019 году предсказал начало войны.

"Через две, максимум три недели активная фаза [боевых действий] затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры. Причем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа", – сказал советник главы ОП.

При этом, по его словам, пойдет ли Украина на переговоры — вопрос, потому что украинцы требуют от власти "воевать, уничтожать их (российских оккупантов, – ред.) и выгонять с нашей земли".

"Если только переговоры будут удачными… Но наша позиция очень жесткая, я не знаю, пойдет ли на нее Россия. А если не пойдет, это будет позиционная война — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, маленькая и тактическая, не "все за 72 часа захватим", а война за перекресток, за конкретную избушку", – сказал Арестович.

Россия, по его мнению, попытается накопить еще резервы, чтобы к концу августа попытаться "еще куда-то там наступить". "Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – считает он.

Если это наступление провалится, россияне попытаются снова накопить силы и предпринять еще одну попытку примерно в октябре, прогнозирует Арестович. Дальше все будет зависеть от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь. "Так может и до Нового года идти", – сказал он.

"Надо понимать, что это уже не будет активной войной. Преимущественно это будет позиционная война с редкими, спорадическими попытками захватить позиции по линии фронта. Но все будущие операции все равно будут меньше, чем эта. Уже сил не хватает на такие вещи", – полагает представитель Банковой.