Подоляк о встрече Зеленского с Путиным

Турция заинтересована в скорейшем завершении войны России против Украины, но пока что не определены ни время, ни контекст встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены", – сказал Подоляк.

Он добавил, что с одной стороны наблюдается интенсификация боев на востоке и попытки окончательно уничтожить Мариуполь, с другой – продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.