Подоляк о "демилитаризации" трех регионов РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы и пожары на нефтебазах и складах с боеприпасами в ряде регионов РФ. Он напомнил россиянам о карме, которая могла последовать за массовыми убийствами, устроенными военными РФ в Украине.

"Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие как "демилитаризация". Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее", – написал Подоляк.

Такие события советник главы ОП назвал "естественным процессом", а среди вероятных причин обозначил карму и божественное вмешательство.

"Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая", – заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, причины разрушений могут быть совершенно различными, "вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе".





22 апреля в подмосковном городе Королев, который называют "космической российской столицей" из-за концентрации там предприятий авиационно-космической отрасли, произошел крупный пожар.





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В ночь на 27 апреля недалеко от российского Белгорода загорелся склад боеприпасов.