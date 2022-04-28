В Херсонской области оккупанты устраивают пыточные тюрьмы

На временно оккупированных территориях россияне проводят масштабные фильтрационные мероприятия, в основном в отношении мужчин призывного возраста, бывших военных, правоохранителей и проукраинских активистов, сообщает ГУР.

По данным разведки, в херсонском ИВС содержат более трехсот украинских активистов и ветеранов, их допрашивают и подвергают пыткам.

В селе Великая Лепетиха Херсонской области оккупанты создали фильтрационный лагерь.

ГУР предупреждает, что россияне ищут и задерживают мужчин призывного возраста, которых затем вывозят в направлении оккупированного Крыма. Разведка предполагает, что это делается для "пополнение обменного фонда" – заложников планируют обменивать на российских военных преступников, даже если граждане Украины не участвовали в боевых действиях в 2022 году.

Сегодня сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне россияне слезоточивым газом и светошумовыми гранатами разогнали проукраинский митинг.





26 апреля Россия выбрала гауляйтеров для оккупированной ею Херсонской области и самого Херсона. Мэр отказался сотрудничать с ними.