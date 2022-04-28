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27 апреля 22, 22:29
В Херсонской области оккупанты устраивают пыточные тюрьмы
Херсонской область
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В Херсонской области оккупанты устраивают пыточные тюрьмы и похищают людей – ГУР

На временно оккупированных территориях россияне проводят масштабные фильтрационные мероприятия, в основном в отношении мужчин призывного возраста, бывших военных, правоохранителей и проукраинских активистов, сообщает ГУР.

По данным разведки, в херсонском ИВС содержат более трехсот украинских активистов и ветеранов, их допрашивают и подвергают пыткам.

В селе Великая Лепетиха Херсонской области оккупанты создали фильтрационный лагерь.  

ГУР предупреждает, что россияне ищут и задерживают мужчин призывного возраста, которых затем вывозят в направлении оккупированного Крыма. Разведка предполагает, что это делается для "пополнение обменного фонда" – заложников планируют обменивать на российских военных преступников, даже если граждане Украины не участвовали в боевых действиях в 2022 году.

Сегодня сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне россияне слезоточивым газом и  светошумовыми гранатами разогнали проукраинский митинг.

25 апреля 2022 года вооруженные российские военные заняли здание горсовета Херсона, сообщил мэр города Игорь Колыхаев. 

26 апреля Россия выбрала гауляйтеров для оккупированной ею Херсонской области и самого Херсона. Мэр отказался сотрудничать с ними. 
liga.net
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