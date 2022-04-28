Когда Украина перейдет в наступление на оккупантов?

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что новая военная помощь Запада тяжелым вооружением начнет прямо сказываться на поле боя в Украине в период с конца мая до середины июня. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka Online.

"Я думаю, к концу мая-началу июня мы увидим западную военную помощь в товарных количествах. Сейчас образцы уже есть. Но так, чтобы они пришли в тех количествах и том качестве, которое может изменить правила игры на поле боя, это где-то конец мая-начало июня. Потому что время нужно на доставку, на производство... Может даже середина июня. В этот период оно начнет прямо сказываться на поле боя", – сказал Арестович.

Когда новое оружие будет освоено, бойцы пройдут с ним учения, боевое слаживание, Украина, по его словам, будет готова наступать.

"Этого не надо ждать завтра. Это все тоже конец мая-середина июня, не раньше. Но зато это же будет совсем другая война. Россияне будут стоять в позиционной обороне, причем на огромном пространстве — от Харькова до Херсона... У них всего 90 000 войск, никакого второго эшелона нет..." – отметил он.

Возможно, по мнению Арестовича, россиянам удастся собрать в Белгородской и Курской областях 15-20 000 бойцов.

"Они пытаются снимать с хранения (вооружение, – ред.) и призывать, но это же по срокам еще дольше, чем мы будем получать оружие. Ну, плюс у них призывники с 1 апреля там какие-то... Но это качество очень низкое. Оперативные резервы они сейчас сжигают на юге, пытаясь наступать на Кривой Рог и Николаев, и на востоке. И, получается, мы создаем ударные группировки и переходим в наступление", – сказал советник главы ОП.

Наступление будет проходить на участках, которые определят верховный главнокомандующий и главнокомандующий ВСУ.

"Это будет уже наше наступление. Мы будем громить противника и выгонять его с нашей земли. Вот это будет весело", – сказал Арестович.

Читайте также: Война может продлиться до конца года, но уже другая