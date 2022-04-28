Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 апреля 22, 23:12
На Донбассе отбито 6 атак врага. Уничтожены танки
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
ВСУ ничтожило в зоне ООС 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, сбили одну крылатую ракету и 3 БПЛА

В течение суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили шесть атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам, говорится в сводке штаба ООС.   

В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку. 

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". 

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. 
liga.net
Ещё по теме:
Обращение Зеленского к народу и политикам Бельгии. видео
Канцлер Австрии: Путин считает, что выигрывает войну
Данилов обратился к людям с территорий, где начинаются бои
За Донбасс. Почему это последний шанс РФ. Обзор западных СМИ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сумську область знову обстріляли з території РФ
noimageЗеленский присвоил Сергею Наеву звание Героя Украины
noimageКогда Украина перейдет в наступление на оккупантов?
noimageВ Херсонской области оккупанты устраивают пыточные тюрьмы
noimageРезников об итогах встречи на базе Рамштайн
Лента новостей