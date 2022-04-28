На Донбассе отбито 6 атак врага. Уничтожены танки

В течение суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили шесть атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам, говорится в сводке штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.