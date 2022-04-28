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Новости
Украина
27 апреля 22, 23:49
Зеленский присвоил Сергею Наеву звание Героя Украины
Сергей Наев
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Сергей Наев стал командующим ООС 28 марта 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.   

"За личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Наеву Сергею Ивановичу – генерал-лейтенанту", – говорится в указе. 

Сергей Наев стал командующим ООС 28 марта 2020 года. До этого он был командующим Объединенными силами с марта 2018 года по май 2019 года. 
liga.net
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