Зеленский присвоил Сергею Наеву звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"За личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Наеву Сергею Ивановичу – генерал-лейтенанту", – говорится в указе.

Сергей Наев стал командующим ООС 28 марта 2020 года. До этого он был командующим Объединенными силами с марта 2018 года по май 2019 года.