Сумську область знову обстріляли з території РФ

Російська армія лише за півгодини запустила у бік Сумської області понад півсотні снарядів. Про це у середу, 27 квітня, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram-каналі.

"Усього за півгодини після 22.00 було приблизно 50 "прильотів" по Есманській громаді", - написав він.

При цьому він наголосив, що подібні дії є відвертою провокацією.

"Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів", - наголосив Живицький.

Наразі йде з'ясування наслідків цих атак. Поки невідомо, чи є постраждалі, адже снаряди потрапляють у різні частини громади.

Раніше українські військові підтвердили нанесення противником ракетного удару по стратегічному мосту через Дністровський лиман на Одещині.



