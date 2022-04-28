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Новости
Украина
28 апреля 22, 00:13
Сумську область знову обстріляли з території РФ
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Росіяни вже кілька днів здійснюють такі атаки Сумської області з території Російської Федерації.
Російська армія лише за півгодини запустила у бік Сумської області понад півсотні снарядів. Про це у середу, 27 квітня, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram-каналі.
 
"Усього за півгодини після 22.00 було приблизно 50 "прильотів" по Есманській громаді", - написав він.
 
При цьому він наголосив, що подібні дії є відвертою провокацією.
 
"Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів", - наголосив Живицький.
 
Наразі йде з'ясування наслідків цих атак. Поки невідомо, чи є постраждалі, адже снаряди потрапляють у різні частини громади.
 
Раніше українські військові підтвердили нанесення противником ракетного удару по стратегічному мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Источник: korrespondent.net
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