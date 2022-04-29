Россия обстреляла ракетами Киев и область

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

В ГСЧС сообщили "Суспильному", что россияне ударили ракетами и по Киевской области. Спасатели уже работают на месте попаданий, информация о пострадавших уточняется.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила в комментарии Громадському, что в результате ударов по столице есть пострадавшие, но количество пока неизвестно.





"Два попадания у нас: одно – в объект, одно – в жилой сектор возле объекта", – сказала она, добавив, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди.





Глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что ракетный удар нанесен по территории Фастовской громады.



"Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в убежищах во время воздушной тревоги", – написал он.



