Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 апреля 22, 21:16
Россия обстреляла ракетами Киев и область
Виталий Кличко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские оккупанты обстреляли Киев — два попадания в Шевченковском районе

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

В ГСЧС сообщили "Суспильному", что россияне ударили ракетами и по Киевской области. Спасатели уже работают на месте попаданий, информация о пострадавших уточняется.


Пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила в комментарии Громадському, что в результате ударов по столице есть пострадавшие, но количество пока неизвестно.

"Два попадания у нас: одно – в объект, одно – в жилой сектор возле объекта", – сказала она, добавив, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди.

 Глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что ракетный удар нанесен по территории Фастовской громады.

"Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в убежищах во время воздушной тревоги", – написал он.

По информации очевидцев, было слышно два сильных взрыва. В небе над столицей видны последствия ударов — дым. Пока нет официальной информации о точных местах "прилетов".


Небо после взрыва в Киеве

Добавим, что в сети сообщили, что одну крылатую ракету, которая летела в киевском направлении, сбили.
liga.net
Ещё по теме:
К Виталию Кличко пришли с обысками
Что будет с тарифами и что угрожает отопительному сезону
Мэр Киева рассказал, когда подорожает проезд в метро
Кличко: Постоянно угрожают смещением с должности
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия обстреляла приграничные села в Черниговской области
noimageTime: Как Зеленский встретил вторжение России 24 февраля
noimageРоссияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие
noimageРФ безуспешно наступает в Харьковской и Донецкой областях
Лента новостей