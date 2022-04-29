РФ безуспешно наступает в Харьковской и Донецкой областях

Продолжается наступательная операция оккупантов в восточной операционной зоне с целью оцепления группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Самая высокая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

На Северском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено.

На Слобожанском направлении оккупанты провели развертывание на территории Белгородской области РФ до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Они продолжают осуществлять перегруппировку своих сил. По информации Генштаба, враг вывел в РФ для восстановления боеспособности батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск. Причина – значительные потери в личном составе и военной технике. Другая БТГр из состава подразделений 29 армии восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ в Харьковскую область.

Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на украинские позиции на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания украинских войск и удержания ранее занятых рубежей обстреливал защитников Украины из реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

На направлении Донецк – Запорожье враг наступал в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка. Успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.

На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.