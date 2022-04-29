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Новости
Украина
28 апреля 22, 21:37
Россияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие
Азовсталь
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Россияне разбомбили операционную на Азовстали в Мариуполе, в результате чего есть погибшие и заново раненые среди украинских воинов

Российские оккупанты всю ночь сбрасывали многотонные авиабомбы на Азовсталь, в результате чего рухнула часть здания, которая использовалась защитниками Мариуполя как операционная. Есть погибшие и заново раненые, сообщает полк Нацгвардии "Азов".

"Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушениям, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии", – сообщает "Азов".

По данным бойцов полка, среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

В "Азове" заявили, что из-за вражеской атаки операционная рухнула, и теперь невозможно помогать воинам даже в тех условиях, которые были раньше. Такие действия оккупантов являются нарушением Женевской конвенции.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие!" – сказано в сообщении "Азова".

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем. 

Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей. 
liga.net
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