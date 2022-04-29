Time: Как Зеленский встретил вторжение России 24 февраля

В то время в правительственном квартале еще находились жена и дети президента. Об этом идется в материале издания Time "Внутри мира Зеленского".

По словам Зеленского, в первую ночь в правительственном квартале началась перестрелка. Охранники выдали президенту и его команде бронежилеты и автоматы. Но лишь немногие из них умели обращаться с оружием. Одним из них был Алексей Арестович.

"Это был настоящий сумасшедший дом. Автоматы для всех", — рассказал Зеленский журналисту Time о событиях этой ночи.

Лидеры США призывали Зеленского немедленно покинуть Офис президента. Телохранители также рекомендовали президенту это сделать, поскольку здания Офиса расположено в густонаселенном районе, окруженном частными домами, с которых могли стрелять вражеские снайпера.

Некоторые дома находятся достаточно близко, чтобы бросить гранату в окно с другой стороны улицы, пишет журналист Time.

"Место было широко открытое. У нас не было даже бетонных блоков, чтобы перекрыть улицу", — объяснил Арестович опасность месторасположения ОП.

На Зеленского ждал защищенный бункер за пределами столицы, специально оборудованный для того, чтобы выдержать длительную осаду. Но Зеленский отказался туда ехать.

Во вторую ночь вторжения, когда украинские войска сражались с оккупантами на близлежащих улицах, Зеленский вышел во двор ОП и снял видеообращение на свой телефон.

По его словам,он понял тогда свою роль в этой войне: "Ты символ. Ты должны действовать так, как должен действовать глава государства".

В тот вечер ощущение единства в Офисе президента не было, поскольку некоторое количество чиновников и даже офицеров сбежали, идется в материале Time.

Зеленский дал им время, чтобы они эвакуировать свои семьи и затем попросил их вернуться на свои посты. Большинство из них сделали.

По информации Time, некоторые чиновники вызвались жить в бункерах президентского комплекса. Одним из них был Сергей Лещенко.

Он вернулся через несколько дней после вторжения. Ему пришлось подписать соглашение о неразглашении каких-либо подробностей о дизайне бункера, его расположении или удобствах.