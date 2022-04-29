Россия обстреляла приграничные села в Черниговской области

Сегодня около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 прилетов) и АСГ (10 прилетов). Об этом сообщает штаб оперативного командования Север.
Пострадавших от обстрелов нет.
Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны РФ по приграничным населенным пунктам Черниговской области было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета.
Штаб ОК Север призывает всех местных жителей не перемещаться в пограничной зоне, лесах и лесополосах региона и не подвергаться опасности.
"Не забывайте: война не завершена", – подчеркивает командование.