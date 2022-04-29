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Новости
Украина
28 апреля 22, 22:50
Россия обстреляла приграничные села в Черниговской области
война
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В течение дня со стороны РФ по приграничным населенным пунктам Черниговской области было совершено три обстрела

Сегодня около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 прилетов) и АСГ (10 прилетов). Об этом сообщает штаб оперативного командования Север.  

Пострадавших от обстрелов нет. 

Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны РФ по приграничным населенным пунктам Черниговской области было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета. 

Штаб ОК Север призывает всех местных жителей не перемещаться в пограничной зоне, лесах и лесополосах региона и не подвергаться опасности.  

"Не забывайте: война не завершена", – подчеркивает командование.  
liga.net
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