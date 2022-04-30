Украина получила комплекс С-300 от стран-партнеров

Об этом сообщает воздушное командование "Південь".

В командовании не уточняли, от какой именно страны получили комплекс, однако подчеркнули: С-300 значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе.

Отмечается, что этот ЗРК способен бороться со значительной частью российских объектов – он может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км и на высоте от 10 м до 27 км.

Полученный комплекс уже выполняет боевые задания, добавили в командовании.