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Новости
Украина
29 апреля 22, 12:54
Украина получила комплекс С-300 от стран-партнеров
ЗРК С-300
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Украинские военные ВСУ получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран партнеров.

Об этом сообщает воздушное командование "Південь".

В командовании не уточняли, от какой именно страны получили комплекс, однако подчеркнули: С-300 значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе.

Отмечается, что этот ЗРК способен бороться со значительной частью российских объектов – он может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км и на высоте от 10 м до 27 км.

Полученный комплекс уже выполняет боевые задания, добавили в командовании.

Напомним, на стыке марта и апреля Словакия первой из стран НАТО передала Украине С-300. Взамен она получила американские Patriot.
liga.net
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