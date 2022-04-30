В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка

Под завалами жилого дома в одном из центральных районов Киева нашли погибшего после вчерашнего ракетного удара по городу, сообщил мэр Виталий Кличко.
"Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – отметил он.
Журналист Радио Свобода Александр Демченко сообщил в Facebook, что в этом доме погибла его коллега Вера Гирич. Он уточнил, что ее тело обнаружили только утром.В результате вчерашнего обстрела одного из центральных районов Киева пострадали 10 человек. Вчера армия РФ выпустила пять ракет по Киеву, когда в столице был генсек ООН. Две ракеты долетели до центральных районов, одна из них попала в дом.