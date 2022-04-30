В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка

Под завалами жилого дома в одном из центральных районов Киева нашли погибшего после вчерашнего ракетного удара по городу, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – отметил он.

Журналист Радио Свобода Александр Демченко сообщил в Facebook, что в этом доме погибла его коллега Вера Гирич. Он уточнил, что ее тело обнаружили только утром.





В редакции издания уточнили, что Вера Гирич работала продюсером издания с 1 февраля 2018 года. Радио Свобода выразила соболезнование семье Веры Гирич