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Новости
Украина
29 апреля 22, 12:58
В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка
Вера Гирич
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Под завалами жилого дома в одном из центральных районов Киева нашли погибшего после вчерашнего ракетного удара по городу – Кличко

Под завалами жилого дома в одном из центральных районов Киева нашли погибшего после вчерашнего ракетного удара по городу, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – отметил он.

Журналист Радио Свобода Александр Демченко сообщил в Facebook, что в этом доме погибла его коллега Вера Гирич. Он уточнил, что ее тело обнаружили только утром.

В результате вчерашнего обстрела одного из центральных районов Киева пострадали 10 человек. Вчера армия РФ выпустила пять ракет по Киеву, когда в столице был генсек ООН. Две ракеты долетели до центральных районов, одна из них попала в дом.

В редакции издания уточнили, что Вера Гирич работала продюсером издания с 1 февраля 2018 года. Радио Свобода  выразила соболезнование семье Веры Гирич
liga.net
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