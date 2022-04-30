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29 апреля 22, 14:00
Донецкая область: россияне применили фосфорные снаряды
Донецкая область
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В Донецкой области россияне применили фосфорные снаряды, били "Градами" и авиацией, сообщил глава ОВА Павел Кириленко и показал фото последствий

В Донецкой области ночью и утром россияне применяли фосфорные снаряды, наносили авиаудары, стреляли из "Градов" и безуспешно пытались атаковать украинские силы обороны. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, на этот раз оккупанты применили фосфорные снаряды в селе Соловьево Очеретинской громады. Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино — там поврежден жилой дом и магазин.


Обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском и Авдеевском направлениях. По Авдеевке россияне ночью стреляли из "Градов", а утром совершили авианалет и продолжили бить из реактивных систем по центру города.

Также ночью был авиаудар по поселку Приволье Черкасской громады.


В Марьинской громаде обстрелы идут по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, полностью обесточив Красногоровку.

"Несмотря на постоянные обстрелы и намерения россиян атаковать, украинские военные надежно удерживают все свои позиции", – добавил Кириленко.

По данным Генштаба, сейчас на Донецком и Таврическом направлениях армия РФ пытается мешать перегруппировке украинских сил с помощью обстрелов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.
liga.net
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