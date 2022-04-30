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Украина
29 апреля 22, 22:00
Взорван ж/д мост через Северский Донец
ж/д мост через Северский Донец
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Взорван ж/д мост в 8 км от Славянска на линии наступления российских войск: видео

Сегодня, 29 апреля, был взорван железнодорожный мост через реку Северский Донец между Райгородком и Брусино: он находился на линии наступления российских оккупантов со стороны Лимана в направлении Славянска. Официальных сообщений о разрушении моста пока нет, в соцсетях появилось несколько роликов, подлинность которых "подтвердили" в CNN.

Как уточняет канал, на снимке со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства видно, что мост в учора еще был цел.

На кадрах видно разрушенный пролет, часть переправы вместе с вагонами упала в воду.

Ж/д мост пролегал рядом с автомобильным: с него ведется съемка на видео ниже.


Российская авиация бомбит инфраструктуру в Лимане. Ранее был нанесен удар по ж/д узлу, который является жизненно важным каналом снабжения для украинских войск.

Сегодня топ-чиновник Пентагона сообщил CNN, что россияне "постепенно, неравномерно и медленно продвигаются" в сторону Славянска. Сейчас враг пытается продвигаться на Лиман со стороны Заречного и Ямполя.

Сегодня Генштаб сообщил, что оккупанты на Изюмском направлении наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через Северский Донец.


liga.net
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