Взорван ж/д мост через Северский Донец

Сегодня, 29 апреля, был взорван железнодорожный мост через реку Северский Донец между Райгородком и Брусино: он находился на линии наступления российских оккупантов со стороны Лимана в направлении Славянска. Официальных сообщений о разрушении моста пока нет, в соцсетях появилось несколько роликов, подлинность которых "подтвердили" в CNN.

Как уточняет канал, на снимке со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства видно, что мост в учора еще был цел.

На кадрах видно разрушенный пролет, часть переправы вместе с вагонами упала в воду.

Ж/д мост пролегал рядом с автомобильным: с него ведется съемка на видео ниже.





Российская авиация бомбит инфраструктуру в Лимане. Ранее был нанесен удар по ж/д узлу, который является жизненно важным каналом снабжения для украинских войск.

Сегодня топ-чиновник Пентагона сообщил CNN, что россияне "постепенно, неравномерно и медленно продвигаются" в сторону Славянска. Сейчас враг пытается продвигаться на Лиман со стороны Заречного и Ямполя.







