Психолог показала малюнок хлопчика, зґвалтованого окупантами

Один з постраждалих маленьких українців, 11-річний хлопчик, якого окупанти ґвалтували на очах у матері, після пережитого насилля втратив мову.

Однак зараз дитина поволі повертається до життя. Про перші маленькі зрушення, що дають надію, з дозволу мами хлопчика розповіла психолог, яка з ним працює.

Олександра Квітко на своїй сторінці у Facebook показала два малюнки хлопчика - саме за допомогою них дитина спілкувалася з оточуючим світом після пережитого: російські нелюди зчинили над ним наругу на очах у матері.

Перший малюнок зроблений після звільнення Київщини від російських нелюдів, коли вона лише почала працювати з травмованою дитиною. Тоді хлопчик використовував лише чорний колір.





Другий малюнок, який психолог отримала від свого маленького пацієнта за кілька тижнів - вже з використанням зеленого кольору. На ньому написане ім'я "Саша". Це не ім'я постраждалої дитини.

Також хлопчик потроху починає розмовляти. Поки - лише окремими словами.

"Сиджу і ридаю. От прям зупинитися не можу… І мама його ридає, бо він нарешті почав казати окремі слова. Я все ж таки дуже люблю свою роботу… Хоч зараз вона і надто болісна..." - написала Квітко.

Фото см. здесь.