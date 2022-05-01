Начался процесс эвакуации с Азовстали, но только гражданских

Замкомандира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что с территории Азовстали вывели первых 20 гражданских, женщин и детей. При этом он отметил, что об эвакуации раненых военных "речь совсем не идет", и потребовал вывезти раненых бойцов.

По словам Паламаря, всю ночь по территории завода работала артиллерия, что привело к новым разрушениям.

Режим тишины, который должен был начаться в 6:00, начался в 11:00. Сейчас обе стороны придерживаются режима тишины, сообщил замкомандира "Азова".

Эвакуационная колонна, по его словам, вместо 6:00 приехала в 18:25.

"По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов. Это женщины и дети", – сказал Паламарь.

В Азове надеются, что эти люди поедут, согласно договоренности, в Запорожье.

Сейчас украинские военные продолжают доставать из-под завалов мирных жителей. "Мы надеемся, что этот процесс будет продолжен, и нам удастся эвакуировать всех гражданских", – отметил Паламарь.

Он также выразил недоумение, почему не забирают раненых военных и "о об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию совсем не идет речь". В Азове настаивают на эвакуации раненых, которым необходима медицинская помощь.