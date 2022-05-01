Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 апреля 22, 22:27
Спецслужбы РФ готовили беспорядки в Одессе на 2 мая
оружие
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Финальной датой беспорядков должна была стать годовщина трагических событий в Одессе 2 мая

Спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в Одессе, организовать массовые беспорядки, протесты и мятежи. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции.  

Финальная дата реализации преступных планов – годовщина трагических событий в Одессе 2 мая, говорится в сообщении. 

Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ДБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. 

Уже изъято значительное количество оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп.  

Также обнаружены, гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации. 

В настоящее время мероприятия продолжаются.  

В Одессе с вечера воскресенья вводится "затяжной" комендантский час, который продлится до утра вторника.   

Замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире общенационального телемарафона сообщил, что комендантский час в Одессе связан с печально известной датой 2 мая 2014 года, так как Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации. 
liga.net
Ещё по теме:
В Тбилиси начался суд над Саакашвили. В городе стычки. видео
Арестович заявил о возможном убийстве Бутусова
Трюдо из-за протестов в Оттаве покинул столичную резиденцию
В МВД рассказали о готовившихся беспорядках
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Есть признаки подготовки РФ к большей активизации войны – МО
noimageРоссия обстреляла ракетами Одесский аэропорт – горсовет
noimageНачался процесс эвакуации с Азовстали, но только гражданских
Лента новостей