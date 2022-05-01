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30 апреля 22, 22:29
Есть признаки подготовки РФ к большей активизации войны – МО
Александр Мотузяник.
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Есть признаки подготовки России к еще большей активизации войны – Минобороны

Российские войска постепенно повышают интенсивность наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком. "Есть признаки подготовки врага к еще большей активизации" войны, заявил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Полковник отметил, что на это указывают определенные приготовления оккупантов.

"Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и оборудуется дополнительный полевой госпиталь. А в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуто дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих", – сообщил он.

По его словам, за сутки оперативно-тактическая авиация ВКС РФ выполнила минимум 33 вылета для поражения целей в Донецкой и Харьковской областях. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили 32 вылета, из которых не менее восьми – для бомбардировки Мариуполя.

В захваченном Энергодаре оккупанты вводят в обращение российские рубли. У оккупантов паника после приказа наступать через Чернобаевку: аудиоперехват разговора.
liga.net
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