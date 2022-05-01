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Новости
Украина
1 мая 22, 21:51
Наконец удалось организовать эвакуацию людей с Азовстали
Азовсталь
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На данный момент с Азовстали удалось вывезти уже более ста гражданских – прежде всего женщин и детей.

Украине после многих недель переговоров удалось наконец провести эвакуацию людей из окруженной российскими оккупантами Азовстали. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении. 

"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из Азовстали. После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран, предложений. Наконец-то! Не было ни дня, чтобы мы не пытались найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей", – сказал президент. 

Он добавил, что сегодня впервые за все дни войны заработал жизненно необходимый коридор эвакуации. Впервые был прекращен огонь на этой территории и режим тишины держится двое суток.  

На данный момент с Азовстали удалось вывезти уже более ста гражданских – прежде всего женщин и детей.  

"Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Дай Бог, чтобы все это не сорвалось! Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя" – заявил Зеленский. 

Эвакуация людей из Азовстали продолжится завтра, 2 мая, в 8:00. 

"Будем и дальше делать все, чтобы эвакуировать наших людей из Азовстали, из Мариуполя в целом. Организация таких гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он очень сложен. Но как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 000 человек из районов боевых действий", – сказал президент. 
liga.net
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