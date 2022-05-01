В Черном море активизировался флот российских оккупантов. Об этом сказал в ежедневном полуденном сообщении офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, в море зафиксирована активизация сил вражеского флота, а после удара ВСУ по острову Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" оккупанты пытались совершить эвакуацию и пополнить личный состав своих подразделений, которые остаются на острове.

Назаров сообщил, что остальные корабли и подводная лодка продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.