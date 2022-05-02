Россияне обстреляли Харьковскую область:погибли три человека

В результате обстрелов в Харьковской области в воскресенье погибли три человека, еще восемь мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава обладминистрации Олег Синегубов в Telegram.

Под обстрелы попали жилые кварталы Харькова, в частности, Салтовка, а также Богодухов, Золочев и Малая Даниловка.

"Опасность обстрелов на Харьковщине очень высокая. Оставайтесь по возможности в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не находитесь на улице без необходимости", – заявил глава ОГА.

Самая горячая ситуация на фронте – на Изюмском направлении. Там Россия пытается вести наступательные действия, но неудачно. Синегубов утверждает, что россияне понесли большие потери в живой силе и технике.