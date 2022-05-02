Эвакуация с "Азовстали": кадры операции по спасению людей

Многие люди работали для того, чтобы спасение людей в Мариуполе стало возможным. Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут спасены все люди.





Об этом на своей странице в соцсети написал Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.





"Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак", — отметил он.





По словам политика, важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк «Азов», Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук.





"Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие люди работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", — резюмировал он.









Напомним, что в воскресенье, 1 мая, удалось приступить к эвакуации людей с «Азовстали». Первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром.

