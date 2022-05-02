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Украина
1 мая 22, 22:57
Эвакуация с "Азовстали": кадры операции по спасению людей
Мариуполь
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Эвакуация людей из Мариуполя продолжится. Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе.
Многие люди работали для того, чтобы спасение людей в Мариуполе стало возможным. Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут спасены все люди.

Об этом на своей странице в соцсети написал Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса Президента, которую координировал Андрей Ермак", — отметил он.

По словам политика, важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк «Азов», Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук.

"Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие люди работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", — резюмировал он.


Напомним, что в воскресенье, 1 мая, удалось приступить к эвакуации людей с «Азовстали». Первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром.
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