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Новости
Украина
2 мая 22, 22:11
Есть два варианта окончания войны России против Украины
Кирилл Буданов
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По мнению начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, есть два варианта окончания войны России против Украины

По мнению начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, есть два варианта окончания войны России против Украины: разделение России на три и более частей и относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. Об этом он сказал в интервью НВ.

По словам Буданова, риск применения тактического ядерного оружия "был и есть всегда". Но это "просто ускорит конец России, война закончится".

Он считает, что есть два варианта окончания войны.

"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга [нынешний Калининград], принадлежащего Германии", – сказал Буданов.

Большинство военно-политического руководства России, по его словам, это знают.

"И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", – отметил глава ГУР.
liga.net
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