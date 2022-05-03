Оккупанты обстреляли церковь Московского патриархата

2 мая в Одессе российские оккупанты нанесли ракетный удар о религиозному сооружению Московского патриархата. Об этом заявил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Ранее Братчук сообщал, что в результате удара по объекту инфраструктуры есть раненые и погибшие.

По данным местного издания Думская, предварительно, погиб 13-летний подросток, ранена 17-летняя девушка. Есть еще погибшие и пострадавшие.





В Одесской области задержаны 12 человек по подозрению в подготовке провокаций к 2 мая.

