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Украина
2 мая 22, 22:35
Оккупанты обстреляли церковь Московского патриархата
церковь Московского патриархата
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Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук: в Одессе российские оккупанты ракетами обстреляли церковь Московского патриархата

2 мая в Одессе российские оккупанты нанесли ракетный удар о религиозному сооружению Московского патриархата. Об этом заявил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Ранее Братчук сообщал, что в результате удара по объекту инфраструктуры есть раненые и погибшие.

По данным местного издания Думская, предварительно, погиб 13-летний подросток, ранена 17-летняя девушка. Есть еще погибшие и пострадавшие.

В Одессе с вечера воскресенья начался комендантский час, который продлится до утра вторника. МВД объяснило, что это связано с печально известной датой 2 мая 2014 года, поскольку Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации. 

В Одесской области задержаны 12 человек по подозрению в подготовке провокаций к 2 мая.
liga.net
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