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Украина
2 мая 22, 22:54
По Одессе нанесен очередной ракетный удар: есть погибшие
ракета
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Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе.

Повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений", – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что удар нанесен "по одному из объектов инфраструктуры" Одессы.

Есть погибшие и раненые.

ДОПОЛНЕНО В 20:03. По данным местного издания Думская, предварительно, погиб 13-летний подросток, ранена 17-летняя девушка. Есть еще погибшие и пострадавшие.
liga.net
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