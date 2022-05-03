По Одессе нанесен очередной ракетный удар: есть погибшие

Повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений", – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что удар нанесен "по одному из объектов инфраструктуры" Одессы.

Есть погибшие и раненые.

ДОПОЛНЕНО В 20:03. По данным местного издания Думская, предварительно, погиб 13-летний подросток, ранена 17-летняя девушка. Есть еще погибшие и пострадавшие.