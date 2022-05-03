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Новости
Украина
3 мая 22, 21:33
Подробности гибели подростка от авиаудара по Одессе
Подросток
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Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал подробности гибели подростка от авиаудара по Одессе

Подросток, который погиб 2 мая во время ракетного удара по Одессе, получил смертельное ранение в тот момент, когда бежал известить соседей об опасности. Об этом во время телемарафона сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Он побежал извещать своих соседей. Это пожилые люди, у них не было приложений в телефоне. Других хотел известить, а сам не выжил", – подчеркнул он.

Отец подростка сообщил об этом в одном из одесских Telegram-каналов.


По словам Братчука, от авиаудара российских оккупантов пострадала девочка – она находится в больнице с травмами средней степени тяжести. Он добавил, что у трех человек, которых хотел предупредить погибший мальчик, шоковое состояние и незначительные травмы.

Братчук уточнил, что российские захватчики ракетами разрушили в Одессе храм Московского патриархата.

Напомним, в Одесской области задержаны 12 человек по подозрению в подготовке провокаций ко 2 мая.
liga.net
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