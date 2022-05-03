Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 мая 22, 21:45
Оккупанты переместили в Изюм системы Смерч, минометы Тюльпан
война
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сводка Генштаба ВСУ за 3 мая – враг продолжает наступление, наращивает силы, но несет потери

Позади 69 сутки противостояния Украины российским оккупантам – захватчики не прекращают наступление на востоке страны, хотят получить контроль над Донецкой и Луганской областями, а также сухопутный коридор в Крым. На отдельных рубежах враг производит оборудование второй линии обороны. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по итогам 3 мая.

Слобожанское направление: враг продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии Харьков.

Изюмское направление: противник наступает в направлении Изюм – Барвенково, несет потери.

Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов Тюльпан калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня Смерч.

Донецкое и Таврическое направления: оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, продолжают наступление на линии фронта.

Южнобужское направление: враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, продолжает обстрелы подразделений наших войск, производит перегруппировку войск, наращивает силы.

Мариуполь: враг продолжает блокировать и обстреливать подразделения наших войск в районе завода Азовсталь.

В Приднестровском регионе Молдовы обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях – хочет взять под полный контроль населенные пункты Рубежное, Попасную, продолжить наступление на Лиман, Северск и Славянск.

ВСУ продолжают наносить урон противнику - подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ потеряли около 60 процентов личного состава погибшими и ранеными.
liga.net
Ещё по теме:
Захватчик перешел от нападения к обороне - Генштаб
Оккупанты не смогут установить власть на занятых территориях
Это похищение: Оккупанты вывозят украинских детей в Россию
Обстрел нефтебазы в Тернополе. Ситуация в регионах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Окупанти обстріляли мінометами Сумську область
noimageОккупант рассказал матери о пытках – перехват разговора
noimageВо многих городах Украины слышны взрыв. фото, видео
noimageПодробности гибели подростка от авиаудара по Одессе
Лента новостей