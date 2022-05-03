Во многих городах Украины слышны взрыв. фото, видео

Часть из них сбила ПВО.
О ракетных ударах по Львову сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в Telegram.
Мэр города Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышны взрывы и также призвал всех оставаться в укрытиях. Также он написал ,что в части города перебои с электроснабжением. "В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии", – сообщил мэр.
Глава Долинской городской территориальной громады Кировоградской области Евгений Звиздовский сообщил в Facebook о ракетном ударе. "Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал он.
Очевидцы под Киевом сообщают о сбитых ракетах.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что две крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты украинской ПВО.
Еще одну крылатую ракету, по информации Геращенко, сбила ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил сбитие двух ракет.
Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области.
ДОПОЛНЕНО В 22:08. Оперативное командование "Юг" сообщило, что двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Есть погибшие и раненые.
Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО.
ДОПОЛНЕНО В 22:13. По информации Садового, во Львове один человек ранен. Тушение пожара продолжается.
Глава правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.
Среди железнодорожников и пассажиров, по оперативной информации, пострадавших нет. Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение двух часов, сообщил Камышин.
"Повреждение инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – написал он.
ДОПОЛНЕНО В 22:42. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о двух прилетах в Каменском районе.
"Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", – написал он.
ДОПОЛНЕНО В 22:52. Мэр Арциза Сергей Парпуланский подтвердил ракетные удары по городу. "Недобрый вечер от российских тварей – ракетный удар. Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь правил поведения при сигнале воздушная тревога!" – написал он.