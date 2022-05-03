Во многих городах Украины слышны взрыв. фото, видео

Часть из них сбила ПВО.

О ракетных ударах по Львову сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в Telegram.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышны взрывы и также призвал всех оставаться в укрытиях. Также он написал ,что в части города перебои с электроснабжением. "В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии", – сообщил мэр.

Глава Долинской городской территориальной громады Кировоградской области Евгений Звиздовский сообщил в Facebook о ракетном ударе. "Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал он.

Очевидцы под Киевом сообщают о сбитых ракетах.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что две крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты украинской ПВО.

Еще одну крылатую ракету, по информации Геращенко, сбила ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил сбитие двух ракет.

Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области.

Глава Львовской ОВА опубликовал фото удара по электрическим подстанциям.













В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций во Львове ряд поездов будет направляться с задержкой, сообщила Укрзалізниця.





В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов. Там напомнили, что оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com.





ДОПОЛНЕНО В 21:43. Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил о прилете ракеты в объект в горном районе Закарпатья. "На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", – написал он.







Также в Сети появилось видео полета ракеты над Черкасской областью в сторону города.



