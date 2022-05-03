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Новости
Украина
3 мая 22, 22:03
Во многих городах Украины слышны взрыв. фото, видео
пво
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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов.

Часть из них сбила ПВО.

О ракетных ударах по Львову сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в Telegram.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышны взрывы и также призвал всех оставаться в укрытиях. Также он написал ,что в части города перебои с электроснабжением. "В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии", – сообщил мэр.

Глава Долинской городской территориальной громады Кировоградской области Евгений Звиздовский сообщил в Facebook о ракетном ударе. "Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал он.

Очевидцы под Киевом сообщают о сбитых ракетах.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что две крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты украинской ПВО.

Еще одну крылатую ракету, по информации Геращенко, сбила ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил сбитие двух ракет.

Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области.

Глава Львовской ОВА опубликовал фото удара по электрическим подстанциям.



В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций во Львове ряд поездов будет направляться с задержкой, сообщила Укрзалізниця.

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов. Там напомнили, что оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com.

ДОПОЛНЕНО В 21:43. Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил о прилете ракеты в объект в горном районе Закарпатья. "На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", – написал он.

Также в Сети появилось видео полета ракеты над Черкасской областью в сторону города.


ДОПОЛНЕНО В 22:08. Оперативное командование "Юг" сообщило, что двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Есть погибшие и раненые.

Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО.

ДОПОЛНЕНО В 22:13. По информации Садового, во Львове один человек ранен. Тушение пожара продолжается.

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

Среди железнодорожников и пассажиров, по оперативной информации, пострадавших нет. Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение двух часов, сообщил Камышин.

"Повреждение инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 22:42. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о двух прилетах в Каменском районе.

"Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 22:52. Мэр Арциза Сергей Парпуланский подтвердил ракетные удары по городу. "Недобрый вечер от российских тварей – ракетный удар. Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь правил поведения при сигнале воздушная тревога!" – написал он.
liga.net
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